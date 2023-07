Volletajad mängisid Taebla Suvevollet viimast korda

Teisipäeval võistles Taebla Suvevolle turniiri viimasel etapil 11 meeskonda, kus mängiti Nivea ja Sokisahtli auhindadele

Etapil võistles omavahel seitse meeskonda ja viis naiskonda. Meeste turniiril võitsid etapi Lauri Loorits, Glen Malinovski ja Gert Käsk. Võistkond võitis kolm mängu ja võttis vastu kaks viiki. Teise koha saavutasid Silver Schönberg, Marko Olenko, Kevor Jõgisalu ja Argo Orumaa, kes meeskonnana võitsid ühe mängu ja ülejäänud mängud mängiti viiki. Kolmanda koha võitlesid endale Maanus Jõevee, Hendrik Naar ja Taavi Käsk. Võistkond võitis kaks mängu, võttis vastu ühe viigi ja kaotas kaks mängu.

Naiste turniiri võitsid Triin Heilu, Anu Jõulu, Maret Valk ja Kadi Paaliste. Meeskond võitis kolmveerand mängudest ja võttis vastu ühe viigi. Teisele kohale jäid Sirvi Pals, Riina Suits ja Aive Aljaste, kes võitsid kaks mängu, mängisid viiki neist ühe ja kaotasid mängu. Kolmanda koha said Annabel Saar, Mirje Viimsalu, Tiia Laidinen ja Grete Tikerpuu, kes võitsid ühe mängu ja mängisid ülejäänud viiki.

Taebla Suvevollet juhib meestest Lauri Loorits 94 punktiga. Teisel kohal on Maanus Jõevee, kellel on kogutud 85 punkti. Kolmandal kohal on Kristopher Aljaste 79 punktiga.

Turniiri juhib naistest Sirvi Pals 92 punktiga. Teisel kohal on Triin Heilu 90 punktiga ja poodiumi viimasel astmel on Annabel Saar 86 punktiga.

Taebla Suvevolle lõppes kaheksanda etapiga, kus parimatele mängijatele jagati ka auhindu. Illustreeritud särke ja medaleid said turniiri 20 paremat, kellest kuus said ka karikad. Jagati ka eriauhindu, mis olid viies kategoorias. Karika said parim noor, kes on kuni 20 aastat vana, ja parim uustulnuk. Ülejäänud kuus karikat jagunes mees- ja naisveteranide vahel noorimast vanimani. Vanim karika saanud meesveteran oli vähemalt 60 aastane ja naisveteran vähemalt 55 aastane.

Esimesel augustil leiab aset suvevolle hooaja lõppmängud, kus mängitakse Põhja-Eesti ja Lõuna-Eesti karika peale. Iga piirkond paneb kokku meeskonnad parimatest Suvevolletajatest, kus võistkonna suurus on neli liiget ja platsil mängib korraga kolm mängijat. Ühest piirkonnast saab maksimaalselt saata kaks naiste ja kaks meeste tiimi. 18 meeskonda üle Eesti jaotatakse asukoha põhjal pooleks. Taebla saadab oma meeskonnad Põhja-Eesti karikat võitma.

Suvevolle on üle riiklik võrkpalli turniir, mis leiab aset kaheksal teisipäeval 18 erinevas kohas üle Eesti. Taebla Suvevolle liider Lauri Loorits hoiab üleriiklikus reitingutabelis seitsmenda etappi seisuga 11 kohta, mis tähendab, et Taebla mängija on etapiga langenud viis kohta. Kokku on tabelis 709 meesmängijat. Naiste seast hoiab Taebla suvevolle parim naisvõrkpallur Sirvi Pals üle riiklikus arvestuses 20 kohta, mis tähendab, et mängiga on tabelis tõusnud lausa 58 kohta. Kokku on tabelis 374 naismängijat.

Suvevolle turniiri etapid algasid 6. juunist ja kestavad 25. juulini. Mängud leiavad aset igal teisipäeval kell kuus õhtul. Võistkonnad moodustatakse igal etapil koha peal vastavalt reitingutabelile, kus mängitakse saalivõrkpalli reeglite järgi. Tänavu on kokku 1083 suvevolletajat