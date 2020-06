Sukles: linn pole ühtegi lasteaeda sulgenud

Õiguskantsleri kantselei küsis Haapsalult, miks pärast eriolukorra lõppu ei saa kõik lapsed Haapsalus käia lasteaias, kuhu neile on koht antud, vaid peavad käima valvelasteaias.

Õiguskantslerile pidi linn vastama möödunud nädala reedeks, kuid siis palus nädala jagu pikendust. Eile vastas linn õiguskantslerile, et kõik Haapsalu lasteaiad on avatud, kuid need töötavad kahes majas – igale lasteaiale on oma ruum, kus töötab sama lasteaia personal. „Haapsalu linnavalitsus ei ole sulgenud ühtegi lasteaeda asutusena. Ajutiselt on muutunud rühma füüsiline asukoht. Kellegi suhtes ei ole muudetud temale alguses eraldatud laseaiakohta. Kõikidele soovijatele tagatakse laseaiakoht,” seisab aselinnapea Kaja Rootare kirjutatud ja linnapea Urmas Suklese allkirjastatud kirjas õiguskantsleri kantseleile.

„Mööda ei saa vaadata ka majanduslikust aspektist. Iga täiendava maja avanemisega kaasnevad kulud küttele, veele, elektrile, korrashoiule, toitlustamise korraldamisele jne. Vähese täituvuse korral kujuneb ühe lapse kohatasu ebamõistlikult suureks. Eelarve tulude paratamatu ja pikaajalise vähenemise perioodil on vajadus majandada võimalikult säästlikult,” seisab vastuses.