Lõuna-Läänemaa spordivõistlused lükkuvad juulisse

Eriolukorra tõttu on Lõuna-Läänemaal mitmed spordivõistlused edasi lükkunud, kuid võistlused ära ei jää.

Traditsiooniliselt 1. juunil toimuv lastekaitsepäeva jalgpalliturniir on tänavu 4. juulil. Võistlus, mis sel aastal toimub 13. korda on lapsed ja lapsevanemad toonud kõikidesse Lõuna-Läänemaa küladesse, ka väiksematest-väiksematesse, nagu näiteks Kõmsi, Massu, Tuudi või Metsküla. Just siit koorubki välja selle päeva tähtsaim idee. Lapsed esindavad võistlusel oma koduküla, mitte kodukooli, just läbi selle saame esile tuua koduküla ja kogukonna tähtsuse. Läbi sellise tegevuse ka kodu olulisuse. Kaasatud on lapsevanemad, kellega lapsed koos sellel päeval palliplatsil erinevates mõõduvõtmistes end proovile panevad. Alati on kohal ka Eesti tippjalgpallurid, tehakse treeningud, löögivõistlused, laste-lastevanemate sõpruskohtumine ja palju muud.

Kohe nädal peale lastekaitsepäevaturniiri, 11. juulil ootab suvine Virtsu kõiki jooksusõpru seal peetavale II maanteejooksule. Noortele on kavas 5-kilomeetrine distants ja alates 16. eluaastast tuleb end proovile panna 10-kilomeetrisel jooksumaal. Eelmisel aastal osales 56 sportlast, 30 erinevast klubist, või koolist. Käesoleval aastal ootame eelmise aasta osavõtunumbri ülelöömist ja Lääneranna vallast suuremat jooksjaskonda. Korraldajatena pakume sportlastele täiesti uue jooksudistantsi. Jooksjad saavad nautida Virtsu poolsaare suurepärast loodust.

August algab Aleksander Kreegi mälestusvõistlusega. Igal aastal Lihulas toimuvale võistlusele tulevad kohale Eesti parimad kuulitõukajad ja kettaheitjad. Sellel aastal on kavas ka odavise, ning lisaks täiskasvanutele osalevad ka noorte vanuseklasside sportlased. Võistlus on saanud väga popullaarseks. Igal aastal püstitatakse Lihulas mõni uus täiskasvanute või noorte heast klassist isiklik rekord. Eesti parim kuulimees Kristo Galeta, kes just siin tõukas esmakordselt seitsmekilost raudmuna üle 20 meetri on Lihula kuuliringi nimetanud lausa vabariigi kolme parima hulka.

Kohe kuulivõistluse järgmisel päeval hüppavad noored Lihula vana koolimaja taga kõrgust. Neljandat korda toimub Lõuna-Läänemaa noorte IV Kõrgushüppegala. Hüppame seal, kus tegid sporti laste vanavanemad, seal, kus 60-70 aastat tagasi näidati muruplatsil ja liivahunnikusse hüpates sama häid, või isegi paremaid tulemusi kui praegu. Soovime lapsed viia selle võistlusega ajas pea 100 aastat tagasi.

August on aga jällegi tõeline jalgpallikuu. Esmalt tuleval lapsed lähedalt ja kaugelt kokku, et viiendat suve saada Lihulas 3-7. augustini äge laagrikogemus Eesti jalgpalli liidu-Rimi suvelaagris. Edasi näeb Lihula spordipublik suvelaagri viimase päeva õhtul 7. augustil, kuidas mängivad jalgpalli naised.

Ka alustavad kodusel Lihula staadionil mitme kodumänguga Eesti noorte meistrivõistlusi ka Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi U16 poisid. Sellele väikesele maaklubile on 2020 aasta hooaeg Eesti noorte meistrivõistlustel juba 22. kord riigi esivõistlustest osa võtta.

29.augustil mängivad suuresti lasteaia tillukesed jalgpallilapsed teist suve aga Mattiase jalkaturniiril. Eelmisel suvel esmakordselt Lõuna-Läänemaa JK ja perekond Idvani poolt ellu kutsutud perepäev kujunes ülimenukaks ja täiesti eriliseks ettevõtmiseks.