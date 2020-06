Läänemaa sai oma siidri

Pärnumaal Tori siidritalus on valmis kääritatud ja pudelisse pandud 1000 liitrit just Läänemaa tarbeks toodetud õunasiidrit „Suvitaja Läänes”.

Tori siidritalu peremehe Karmo Haasi sõnul teeb siidri eriliseks just see, et selle on kokku timminud Läänemaa kokad. Haas rääkis, et siidri valmistamisel kääritatakse eri õunasordid eraldi ja eri maitsete saamiseks segatakse need enne pudeldamist kindlas vahekorras kokku. Just seda Läänemaale sobivat õiget vahekorda aitasidki luua siidritalus külas käinud Läänemaa kokad.

Läänemaa siidris on kokku pandud 7–8 õunasorti. „Kõik ei tule esimese hooga meeldegi, aga kindlasti on seal Talvenaudingut, sibulõuna, väikeseviljalisi õunu nagu paradiisiõunad,” ütles Haas.

Siidril on kangust 4,9 kraadi. „Selline mõnus suvejook,” ütles Haas. Siidrit müüakse Läänemaa kohvikutes ja kui esimene laar otsa saab, siis on seda Haasi sõnul võimalik juurde toota.