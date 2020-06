Uus koroonapuhang enam ühiskonda täielikult ei sulgeks

Koroonapuhang on Eestis praeguseks suuresti kontrolli alla saadud, kuid siiski on riik kindel, et sügis võib kaasa tuua järgmise puhangu, milleks tuleb valmistuma hakata, vahendas „Aktuaalne Kaamera”.

Märtsis alanud koroonapuhangu tõttu läks riik täiesti lukku, võimaliku teise lainega üritab valitsus seda vältida.

Võimaliku teise laine mastaap ja stsenaarium sõltub kahest faktorist. Esiteks, kui ettevaatlikult inimesed viiruse suhtes käituvad ja teiseks, kui tõhusalt Eesti ning meie naaberriigid selle ohjeldamisega tegelevad.

„Kui tuleb uus laine, siis me püüame olla rohkem fokusseeritud, et kui näiteks on puhang Tallinna linnas, siis ilmselt ei pea veel Haanja kooli kinni panema. Esimene eesmärk on muidugi saada kõik juhud teada, neid jälgida, nad võtta rajalt maha, et nad oleks koduses isolatsioonis,” selgitas viroloog Irja Lutsar.