Ööpäevaga lisandus 11 positiivset testi

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1122 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 1 protsent ehk 11 inimese testi tulemus osutus positiivseks.

Rahvastikuregistri andmetel said positiivse koroonatesti tulemuse kolme maakonna elanikud. Seitsmel juhul oli tegemist Harjumaa elanikuga, neist viie elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Tallinn. Pärnumaal tuvastati kolm ja Viljandimaal üks uus SARS-CoV-2 viirusekandja.

Läänemaal on nakatunuid 13. Viimati lisandus Läänemaale uus nakatunu teisipäeval. Terviseameti kinnitusel elab naine ka reaalselt Läänemaal, kuid ei soostunud delikaatsetele isikuandmetele viidates ütlema, kus piirkonnas. Terviseameti pressiesindaja Simmo Saare sõnul on teada nakatumise tõenäoline allikas ja välja on selgitatud ka nakatunuga kontaktis olnud inimesed.

Kuus Läänemaa nakatunut on seotud Lihula hooldekoduga. Läänemaa nakatunutest seitse ei ole haiguse ajal Läänemaal viibinud.

Kokku on Läänemaal testitud 1589 inimest.

Hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 30 inimest, juhitaval hingamisel pole ühtegi patsienti. Ööpäeva jooksul läks haiglast üks inimene, avati üks uus haigusjuhtum. Tänaseks on haiglast koju saadetud 328 inimest ning lõpetatud 340 haigusjuhtumit.

Tänase seisuga on tervenenud 1574 inimest. Neist 1017 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (64,6%), 557 inimese puhul (35,4%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil.

Ööpäeva jooksul ühtegi surmajuhtumit ei lisandunud, kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 66 inimese elu.

Eestis on kokku tehtud ligi 81 tuhat esmast testi, nendest 1 851 ehk 2,3 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.