Ööpäevaga lisandus Läänemaale kaks positiivset testi (täiendatud kl 12)

Viimase ööpäevaga lisandus Eestis 14 positiivset testitulemust, viis nakatunut on Lihula Südamekodust.

Lisanunud 14 positiivsest tulemusest üheksa on Harjumaalt (neist 4 Tallinn), kolm Pärnumaalt ja kaks Läänemaalt. Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 650 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, positiivseks ostutusid 2,2 protsenti.

Terviseameti meedianõuniku Eike Kingsepa sõnul on kõik viimase ööpäeva jooksul positiivse testitulemuse saanud Läänemaa ja Pärnumaa inimesed Lihula Südamekodust. Hooldekodus viidi eile läbi laustestimine ja selle tulemusel lisandus haigestunute hulka kolm hooldekodu klienti ja kaks töötajat. Kokku on Lihula Südamekodus koroonaviirusega nakatunud 20 hoolealust ja neli töötajat.

Elanikeregistri järgi Läänemaal elavatele inimestele on tehtud kokku 1478 testi, millest positiivseid on olnud 12. Kui esimesed kuus nakatunut olid mehed, siis viimased kuus on eakad naised – kolm neist on vanemad kui 85 aastat, kaks vanuses 80-84 eluaastat ja üks vanuses 70-74 eluaastat. Tegemist on olnud Lihula hooldekodu hoolealustega.

23. mai hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 37 inimest, neist 1 on juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud 317 inimest, lõpetatud 328 haigusjuhtumit.

Tänase seisuga on tervenenud 1526 inimest. Neist 992 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (65,0%), 534 inimese puhul (35,0%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil.

Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund, kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 64 inimese elu.

Eestis on kokku tehtud üle 75 tuhande esmase testi, nendest 1 821 ehk 2,4 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart<http://www.terviseamet.ee/koroonakaart>.