Juhtkiri: maasikad ja rahvusriik

Samal ajal, mil Soome lubab riiki 4500 kolmandatest riikidest pärit võõrtöölist, on Eesti valitsus jäigalt teist meelt – uusi võõrtöölisi riiki ei lubata.

Mures on piimafarmide omanikud, esimesena aga jäävad hätta maasikakasvatajad, kes on seni palganud Ukraina hooajatöölisi. Saak saab kohe valmis, korjajaid ei ole kuskilt võtta. Ukrainlased siia ei pääse, kuigi eriolukord on lõppenud. Et hakkama saada, peaksid korjajad kohal olema 1. juuniks.

EKRE esimees Mart Helme ütles sel nädalal valitsuse pressikonverentsil, et maasikakasvatajate soovile järele ei anta. Helme kindlameelsust võiks imetleda vaid ühe kandi pealt – eriolukord on küll lõppenud, aga elu kaheks kuuks seisanud koroonaviirus ei ole kuhugi kadunud. Tuhandete võõrtööliste riiki lubamine (nagu ka piiride avamine üldse) kätkeb kahtlemata teatud riski.

Helme seda riski aga ei nimeta, isegi mitte möödaminnes. Ta ütleb hoopis nii: „Me ei saa vahetada rahvusriiki mõne tonni maasikate vastu.” Teiseks on valitsus Helme sõnul nagunii tulnud põllumeestele vastu – võõrtöölised, kelle tööload on lõppenud või lõppemas, tohivad siia jääda 31. juulini. „Selleks ajaks on kõik maasikad korjatud,” ütleb Helme.

Kõike seda lugedes ei ole võimalik mõista, missuguses reaalsuses siseminister elab. Kas Helme ei ole kordagi mõelnud selle peale, et võõrtöölised, kes tohivad valitsuse lahkel loal 31. juulini Eestis edasi olla, ei uita siin niisama mööda põlde ja heinamaid, vaid tõepoolest töötavad? Kas Kirbla piimafarmi ukrainlased lähevad 1. juunist Suure-Lähtru mõisa külje alla maasikapõllule appi?

Huvitavam aga on Helme teine mõttekäik. Siseministri sõnul töötab Eestis lühi- või pikaajalise tööloaga alla 50 000 võõrtöölise – käputäis, nagu Helme ütleb ja imestab, kas me ei saa tõesti ilma selle käputäieta maasikaid korjata, keevitada ega ehitada.

Kuidas aga on võimalik, et seesama käputäis ohustab rahvusriiki?