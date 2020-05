Ene Pajula: tuntud ja tundmatu Vormsi

Õige napilt enne eriolukorra väljakuulutamist esitles Barbi Pilvre Tallinnas oma raamatut „Minu Vormsi”.

Raamat kuulub Petrone Prindi populaarsesse, maailma maid ja rahvaid, nüüd ka Eesti erinevaid paiku tutvustavasse „Minu” sarja. See on olnud tore mõte, anda riikidest ja nende elanikest aimu just läbi isikliku tunnetuse, mitte läbi ametliku teabeprisma. Aga nagu ikka, on igas meepotis ka oma tõrvatilk. Vahel on nii, et kui võtad mõne neist raamatuist kätte selleks, et saada rohkem teada maast, kuhu kavatsed reisile minna, siis pead pettuma. Tasakaal „minu” ja kõnealuse paiga vahel on lootusetult paigast ära, kogu raamat keskendub vaid kirjutaja hingeseisundite kirjeldamisele. Mis pole kuigi informatiivsed ega isegi mitte huvitavad.

