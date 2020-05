HÕFF on õudsem kui mullu

HÕFF toimub tänavu veebis ja on kolme täispika filmi võrra õhem kui aasta varem, kuid ei ole kvaliteedi mõttes midagi kaotanud, kinnitas Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali (HÕFF) juht Helmut Jänes.

„Pigem on mulje isegi tihedam. Kui mullu festivali fännid kurtsid, et liiga vähe õudne oli, siis julgen öelda küll, et sel aastal on õudusega paremini. See on kõigi žanrifilmifestivalide ühine mure, et häid õudusfilme ongi vähe, aga sel aastal on neid tõesti rohkem,” märkis Jänes.

Festival avaneb reede õhtul süsimusta õuduskomöödiaga „Tule issi juurde” („Come to Daddy”, 2019, Uus-Meremaa, Kanada, Iirimaa), mille ühes peaosas on „Sõrmuste isanda” triloogiaga maailmakuulsaks saanud Elijah Wood.

„See teos vastab kõigile nõuetele, mida žanrifilmifestivali avafilmile esitada saab: kuulsad näitlejad, adrenaliinirohke ja naljakas, mitte üleliia verine või veider,” seletas Jänes.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!