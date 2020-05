Ööpäevaga suri üks koroonaviirusesse nakatunu

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1 583 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 7 ehk 0,4 protsenti osutusid positiivseks.

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandus 6 positiivset testi tulemust Tallinna ja üks positiivne testi tulemus laekus Võru maakonda.

Läänemaal on testitud 1123 inimest. Positiivse testitulemuse on andnud kuus inimest. Neist kolm ei ela reaalselt Läänemaal, vaid siin on nende rahvastikuregistri järgne elukoht. Kaks nakatunud läänlast on haigusest paranenud, üks on praegu kodusel ravil.

Hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 61 inimest, neist 4 on juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud 264 inimest, lõpetatud on 273 haigusjuhtumit . Eelmise ööpäeva jooksul suri Tartu ülikooli kliinikumis ravil viibinud 63 aastane naine. Kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 56 inimese elu.

Eestis on kokku tehtud 60 530 esmast testi, nendest 1 720 ehk 2,8 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.