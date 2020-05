Palivere elanik sai saja-aastaseks

Esmaspäeval saja-aastaseks saanud Palivere elanik Linda-Hermilde Nurm ütles Lääne Elule, et pika eluea saladus on rahulik meel. „Ma ei ole kunagi elus vihastanud,” ütles Nurm.

Paliveres sündinud ja elanud Nurm on üles kasvatanud kolm tütart, tal on 15 lapselast. „Vanaema oli Sõpruse kolhoosis kuulus lüpsja,” ütles Nurme lapselaps Inga Lääne. Tööle hakkas Nurm varakult. „Kaheksa-aastaselt tuli karja minna,” ütles ta. Kõige ilusamana meenuvad talle siiski noorusaastad.

Sajale külalisele plaanitud sünnipäevapidu jäi paraku ära, sest eriolukord seda ei luba. „Sellest on kahju. Oleks sugulasi näinud,” ütles Nurm.

Lapselapse sõnul on vanaema tervis hea, ta loeb ajalehte ja vaatab televiisorit ning on ilmaasjadega kursis. Koroona kohta ütles Nurm, et ei oska seda karta ja on praeguse eluga väga rahul.