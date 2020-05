Läänerannas lähevad kooli vaid lõpuklasside õpilased

Lääneranna abivallavanema Andres Annasti sõnul jätkub ka neil distantsõpe. „Kooli tulevad need, kellel on lüngad pluss lõpuklassid,” ütles Annast.

Maski kandmise kohustust koolides ei ole.

Virtsus tulevad 18. maist kooli need, kes vajavad järeleaitamist. Nemad käivad tunniplaani järgi koolis iga päev. „Ülejäänutega kohtume enne kooliaasta lõppu veel mõne korra,” ütles Virtsu kooli direktor Stanislav Nemeržitski.

Nemeržitski sõnul on psühholoogiliselt hea nii õpilastele kui ka õpetajatele, kui kool ikkagi harjumuspärasel moel toimib. Muidugi jälgitakse, et koolis ei oleks liiga palju lapsi. „Kõige rohkem 25, meil on suur maja,” ütles Nemeržitski.

Desovahendit on nii palju, et piisaks Nemeržitski sõnul poolteiseks aastaks. „Maskid iseenesest on ka olemas, pole küsimust,” ütles Nemeržitski.