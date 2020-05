Haapsalu staadionil algasid taas treeningud

Sellest nädalast pääsevad sportlased jälle staadionile treenima, siiski säilib osa piiranguid, mille järgimine nõuab treeneritelt leidlikkust.

Esmaspäeva pärastlõunal toimus staadionil kaks Kaja Ladva juhendatud kergejõustikutrenni.

„Tänase trenni teeme tõkkejooksus. Peame hoidma vahet ja sel viisil hakkama saama,” ütles Ladva eile enne treeningut.

Üks piirang näeb ette, et grupi suurus võib olla kuni kümme inimest. Ladva sõnul ei jää keegi treeningutest eemale seetõttu, et lihtsalt ei mahu gruppi. „Kõik ei saagi iga päev käia. Näiteks edasijõudnute grupis on meil treeningud kuus korda nädalas, lapsed saavad ise valida, mis päevadel nad tulevad ja panevad ennast kirja. Enamik käib neli või viis korda nädalas,” selgitas Ladva.

Sel nädalal ongi kõigiks päevadeks grupid paari väikese erandiga täis, mis annab treeneri sõnul tunnistust sellest, et lapsed tahavad väga ennast liigutada.

Ka ei ole lapsevanematel tekkinud Ladva sõnul koroonaviiruse tõttu kõhklusi ega kahtlusi.„Viirust ei kartnud keegi. Küsiti küll nõu, kuidas oleks tark praeguste ilmadega treeninguteks riietuda,” märkis Ladva.

Et vältida koroonaviiruse võimalikku levikut, ei pääse staadionile mitte ükski kõrvaline inimene. „Väravad on lukus, sisse pääseb ainult spordihoone peauksest, kõik registreerivad end administraatori juures ja sealt edasi pääseb ainult koos treeneriga,” selgitas Ladva.

Ta lisas, et trenni tulijatel tasub olla väga täpne, sest vähemalt praegu on reegel selline, et hiljaks jääjad trenni ei pääsegi.

