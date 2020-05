Rulapark ahvatleb üle aia ronima

Haapsalu staadioni rulapark on osale lastest ja noorukitest nii suur ahvatlus, et ronitakse üle kõrge aia. Enamasti on tegemist noortega, kes on politseile silma ja kõrva jäänud oma halva käitumisega. Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbus möönis, et on isegi käinud seda seltskonda laiali ajamas, aga nad tulevad ikka tagasi.

„Aed on ees, värav on lukus. Tavaline inimene peaks aru saama, et järelikult pääs staadionile on suletud. Kutsun üles kaaskodanikke tähelepanelik olema ja kui keegi märkab rulapargis noori, sellest politseile teada andma,” ütles Parbus.