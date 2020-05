Palivere kettagolfirada jääb esialgu suletuks

Paliveres Pikajalamäel asuva turismi- ja tervisespordikeskuse juht Mati Kallemets ütles, et kuigi valitsus lubab väliväljakutel sportida, Palivere kettagolfirada praegu siiski ei avata.

Kettagolfikorvid on rajalt üldse kokku korjatud – Kallemetsa sõnul käimasolevate ehitustööde tõttu, teisalt aga looduse hoidmiseks. „Loodus tahab puhata ja rahvas ka ei oska looduses käituda,” ütles Kallemets.

Kallemetsa sõnul teeb kõige rohkem muret rajal suitsetamine ja konide mahaloopimine. „Suitsukonisid on terve ilm täis ja nende kaudu levib nakkus. Pealegi on praegu tuleohtlik aeg,” ütles Kallemets. Ta lisas, et samamoodi kipuvad kettagolfi mängimas käivad seltskonnad kaasa võetud joogipurke põõsaste alla loopima. „Kuna rahvast käib palju, on ka pinnas kahjustada saanud,” ütles Kallemets.