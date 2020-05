Galerii: Haapsalu vanalinna tuleb tasapisi elu

Eriolukorra ajal suletud olnud Haapsalu vanalinna söögikohad ja kauplused avavad järjest uksi. 4. maist muutub ka vanalinna liikluskorraldus ja kohvikud saavad hakata Karja tänavale väliterrasse paigaldama.

Kui seni on vanalinna söögikohtadest uksi avatuna hoidnud Pizza Grande ja Müüriääre pagar, siis soojade ilmade saabumisega on söögivõimalusi järjest lisandunud.

Sellest nädalast on taas avatud seni toitu vaid kaasa müünud Talumehe kõrts. Kõrts pole küll avatud nii nagu eriolukorra eelsel ajal, hiliste õhtutundideni, vaid kell 11-18. Turvalisuse tagamiseks on vähendatud kõrtsis kohtade arvu, et oleks võimalik järgida 2+2 reeglit. Sarnaselt Talumehe kõrtsiga on avatud ka selle kõrval olev käsitööpood „Ehe ja Ehtne”.

Söögikohtadest tegi aprilli keskpaigast, esialgu vaid nädalavahetustel, kuid nüüd juba alates kolmapäevast uksed lahti Herman Bistro&Bar. Ka Kärme Küülik pakub juba paar nädalat võimalust pitsasid nii kaasa tellida kui ka kohapeal süüa. Kohapeal süüa soovijatel soovitab söögikoht laud ette broneerida.

Järgmisest reedest on lubanud koos suveterrassiga uksed avada restoran Hapsal Dietrich. Söögikoht plaanib külastajaid teenindada neljapäevast pühapäevani.

Taas on uksed avanud ka Laterna baar, Gallia kukk, Mesimoka kohvik, Cafe Tallinn ning esialgu neljapäevast pühapäevani spaahotell Laine restoran Blu Holm. Tavapärastele lahtiolekuaegadele üle minemisest on teatanud ka aasia söögikoht „Vaga Mama”.

Fotod Arvo Tarmula