Skaudid korraldasid üle-eestilise Jüripäeva matka

Sel laupäeval korraldas Eesti skautide ühing kõigile skautidele ja skautlikust matkast huvitatutele ainulaadse matkaürituse, kus iga osaleja sai ise valida matkaraja, arvestades eriolukorra reeglitega.

Traditsiooniliselt on igal aastal Jüripäeva paiku toimunud mitmesaja osalejaga skautide nädalalõpulaager mõnes kaunis Eesti paigas, olles kevad-suvise välitegevushooaja avaürituseks. Seekord pani aga koroonaviirusest tingitud eriolukord skautide nutikuse ja loomingulisuse tõeliselt proovile.

„Lahenduseks oli see, et koostöös seiklusfirmaga 360 Kraadi valmis nutitelefonipõhine rakendus, mille abil said kõik matkata endale sobivas kohas – metsas, 2+2 reeglist kinni pidades, oma koduaias või isegi oma toas,“ ütles skautide e-Jüripäeva peakorraldaja Sigrid Kuuse.

Lisaks skautidele endile said tänu nutilahendusele kaasata matkale ka kõiki teisi huvilisi.

Matka idee seisnes selles, et igaüks sai matkal osaleda täpselt seal, kus ta soovis ja valida endale matka läbimiseks turvalise, väherahvastatud ja sobiva koha – sisuliselt võis matkata ka oma koduhoovis. Nutirakendus luges GPS signaali põhiselt läbitud distantsi ja andis matkajale sõltuvalt valitud rajast vahvaid ja õpetlikke ülesandeid. 6-10 aastastel oli matkadistantsiks viis kilomeetrit ja ülesanded ilmusid iga 500 meetri tagant. 11- aastaste ja vanemate rada oli 10 kilomeetri pikkune ja ülesanded ilmusid iga 750 meetri tagant.

Haapsalus võtsid teiste seas oma Jüripäeva matka ette Kaido Sipelgas ja Gea Otsa koos perega. Läbi tehti viie kilomeetri pikkune rada.

„Meie viieliikmeline tiim – kolm last vanuses 8-11 ja kaks täiskasvanut – jäi e-Jüripäeva matkaga väga rahule. Koguni niivõrd, et noorim osaleja Triinu otsustas, et tema tahab ka skautlusega tegelema hakata,“ rääkis Otsa.

Tema sõnul oli ülitore, et üritus oli avatud kõigile huvilistele, mitte piiratud vaid skautide-gaididega. „E-matkaks kasutatav rakendus töötas ilusti, ülesanded olid huvitavad ja laste jaoks just parajat nuputamist nõudvad,“ rääkis Otsa.

Sipelgas kiitis ta Eesti skautide ühingu algatust tekitada lastes huvi looduses ellu jäämise oskuste vastu ja seiklusfirma 360 Kraadi leidlikkust vahvate ülesannete välja mõtlemises.

„Meeldis ka see, et matka üks osa oli soovitus korjata teele ette jäävat prügi – korjasime kaks suurt prügikotitäit ja tundsime, et lisaks sellele, et endal oli tore, tegime veidike head ka keskkonnale,“ ütles Otsa.

„Lapsed said väga ruttu pildi ette, kui palju prügistatakse ja kui nõme see on,“ märkis Sipelgas.

Kuigi Haapsalu linnas on prügikaste päris palju, ei läinud väga palju aega, et kaks prügikotti täis saaksid. „See pani ennastki küsima, et mis inimestel viga on ja miks nad niimoodi teevad. Kui igaüks enda järelt prahi ära koristaks, oleks maailma parem koht,“ ütles Sipelgas.

„See on väga tänuväärne üritus, kantud ühiskonnast hooliva kodaniku kasvatamise vaimsuses. Suur aitäh Eesti skautide ühingule võimaluse eest nii vahvalt laupäeva veeta!“ ütlesid Otsa ja Sipelgas.

Kokku oli osalejaid mitmesaja väikese matkaseltskonna jagu ja tänu sellele, et matk oli korraldatud nii eesti kui ka vene keelt rääkivatele noortele ja nende vanematele, oli osalejaid nii eestlaste kui venekeelt rääkijate seast üle kogu Eesti.

Eesti skautide ühing on enam kui tuhande liikmega noorteorganisatsioon, mis kuulub Skautide Maailmaorganisatsiooni. Skaute on maailmas kokku üle 50 miljoni ja tegemist on maailma suurima noorte liikumisega. Püha Jüri on skautide kaitsepühakuks ja seetõttu on just Jüripäev üheks oluliseks kevadiseks skautide tähtpäevaks üle maailma.