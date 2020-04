Ööpäevaga lisandus 9 positiivset koroonaproovi, Läänemaal uusi nakatunuid pole

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 604 COVID-19 viiruse testi, millest 9 proovi ehk 1,5 protsenti osutus positiivseks.

Läänemaal ühtegi positiivset proovi ei antud.

Viimase 24 tunni jooksul lisandus maakondade vaates positiivsed 7 Harjumaal, 1 Pärnumaal ja 1 Saaremaal.

Kokku on Eestis tänaseks tehtud 47 933 esmast testi, nendest 1643 ehk 3,4 protsenti on olnud positiivsed.

26. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 94 inimest, kellest kuus on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 233 inimest. Ööpäeva jooksul suri Lääne-Tallinna Keskhaiglas 84 aastane naine ja Pärnu Haiglas 78 aastane naine. Senisest arvestusest on tehnilise vea tõttu välja jäänud inimene, kellel tuvastati COVID-19 surma järgselt (inimene suri kodus). Kokku on Eestis koroonaviirusega surnud 49 inimest.

Statistika koostatakse rahvastikuregistri andmete põhjal. Vanuseliselt on enim COVID-19 nakatunuid 55-59 aastaste hulgas -12%.

