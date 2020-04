Galerii: HÕFFi sall muutis koroonaviiruse tõttu värvi

Kui Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali ning Haapsalu pitsikeskuse korraldatud Haapsalu salli mustrikonkursi võidutöö oli öörohelist tooni, siis koroonaviiruse põhjustatud eriolukorra tõttu värvus see valgeks.

Ülle Ainsoo lõi ämblike ja pealuudega mustri nimega „Öös on asju“ sügava öörohelisena. Haapsalu pitsikeskuse juhi Mirje Simsi sõnul osutus aga õiget tooni lõnga hankimine koroonakriisi tõttu keeruliseks.

„Meil ei olnud võimalik eriolukorra tõttu hankida täpselt õiget värvi lõnga – seda ei saa teha arvutiekraanil toone võrreldes. Otsustasime, et värvidega me mängima ka ei hakka ja saagu siis juba valge,“ rääkis Sims.

Kuna ajad on niigi sünged, oli mõttega päri ka HÕFFi meeskond. „Tähtis on ju muster ise! Ja kui see koroona meil siin läbi saab, ei keela keegi seda mustrit kududa selles toonis, millisena mustri autor Ülle Ainsoo seda oma vaimusilmas nägi,“ lisas Sims.

HÕFFi jaoks kudus salli valmis Haapsalu käsitöömeister Marge Kiirend. Reede pärastlõunal pandi see Haapsalu pitsikeskuses raami peale, et sall võtaks oma õige kuju ja äärepits saaks Haapsalu sallile iseloomulikud sakid. Täna, pühapäeval saab sall veel viimase viimistluse ja valmis ta ongi.

Marge Kiirendi sõnul oli Ainsoo loodud mustrit väga huvitav kududa. „Ta on kasutanud mustri loomisel traditsioonilisi haapsalu salli võtteid, aga kombineerinud neid uut moodi,“ selgitas Kiirend.

Esmaspäeval sõidab Sims Tallinnasse, et HÕFFi jaoks loodud sall festivali meeskonnale üle anda.

„Ma tean, kellele see sall üle antakse, aga see jääb viimase hetkeni saladuseks,“ märkis Sims. „Ütlen vaid nii palju, et valgena sobib see sall tulevasele kandjale väga hästi,“ lisas ta.

Alates järgmisest nädalast saab HÕFFist inspireeritud Haapsalu salli mustrite väljapanekut imetleda Haapsalu pitsikeskuse akendel.

Fotod: Lemmi Kann