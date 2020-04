Galerii: Paralepa metsa valmib seikluspark

Paralepa parkmetsas käib ehitustöö ja plaanide järgi on juuniks seal kolme täiskasvanutele mõeldud ja ühe lasterajaga seikluspark.

„Meil on praegu tähtaeg pandud 1. juuni – see on see hetk, kui kasutusload on olemas,” ütles pargi üks rajajatest Olavi Klooster. „Eriolukorra valguses – kunagi ei tea – mõni tõrge võib sisse tulla.”

Haapsalu seikluspargi rajab Klooster koos abikaasa Reena Raudne-Kloostriga.

U-kujulise seikluspargi ehitus algas möödunud nädala esmaspäeval. Seikluspark Paralepa parkmetsas on umbes kolmehektari suurusel maa-alal Ranna tee, välijõusaali ja terviseraja vahel. Selleks, et park turvaline oleks, on metsast mahavõetud ohtlikud puud. „Et need hiljem rajale ei kukuks või veel hullem mõnele külastajale peale,” ütles Klooster.

Seda, millised puud on ohtlikud, arutas Klooster koos keskkonnaametiga. „Tahame säilitada võimalikult palju puid, et oleks metsane, aga ohutuse mõttes peame mõned puud maha võtma,” ütles Klooster.

Malle-Liisa Raigla fotod

