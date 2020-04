Laupäevast lõpeb laevaliiklus Tallinna-Helsingi suunal

Laupäevast kuni 13. maini ei ole ajutiselt võimalik laevaga Tallinnast Helsingisse reisida, kaubavedu ja transiitreisid Soome kaudu Eestisse jätkuvad.

Soome valitsuse otsustas pikendada viiruse peatamiseks kehtestatud meetmeid 13. maini. Laevafirmadel soovitati selleks ajaperioodiks lõpetada piletimüük tavareisijatele Tallinnast Helsingisse ning Tallink, Viking Line ja Eckerö Line on sel suunal piletimüügi oma kodulehtedel peatanud.

Soome saavad endiselt siseneda vaid Soomes registreeritud elamisõigusega Eesti kodanikud, samuti saavad seda teha hädavajaliku teenuse osutajad. Kuid alates laupäevast on reisivõimalused Eesti-Soome vahel väga piiratud. Võimalus on lennata ning Finnair on kinnitanud, et hakkab lendama Tallinna ja Helsingi vahelt vastavalt nõudlusele.

Kõik transiitreisijad, kes soovivad kaugematest riikidest Soome kaudu Eestisse naasta, saavad seda teha. Tallink on näiteks kinnitanud, et autoga ja jalgsi reisijad võetakse Helsingist Tallinna suunal peale. Välisministeerium palub võtta juba asukohariigis lennukile minnes kaasa tõend, et reisija lõppsihtkoht on Eesti – näiteks laevapilet.

Neile, kes reisivad Helsingi-Tallinn-Helsingi suunal vältimatu töölkäimise tõttu ja kaubaveoks, peavad oma õigust reisida piiril tõendama. Neil reisijatel tuleb lisaks passile või ID-kaardile kaasas kanda ka reisi eesmärgi tõendamiseks asjakohast dokumenti, näiteks töölepingut. Lõpliku otsuse riiki lubamise kohta teeb Soome piirivalve.