Juhtkiri: eksameid pole tänavu vaja

Haridusministeeriumil tuleb kiiresti lõpetada ebamäärane olukord koolide lõpueksamite ning sisseastumiskatsete ümber. Eriolukorra majandusraskused ning elukorralduse muutused, aga samuti hirm tundmatu viiruse ees on koolilastele ja nende vanematele juba piisavalt raskusi põhjustanud. Üht lisaprobleemi sellega, et pole teada, kas riigieksamid toimuvad või kuidas on korraldatud gümnaasiumi ja ülikooli sisseastumiskatsed, pole vaja.

Eriolukord räsib kõiki elualasid. Koolirahvas pidi üleöö minema koduõppele, ettevalmistuseks jäi õpetajail üks tööpäev ja kaks puhkepäeva nädalavahetusel. Niisama nukralt käis koolilaste ja nende vanemate käsi. Olukorraga pidi kohanema kiiresti, kõigis koolides polnud ei sobivaid internetikeskkondi ega ka õppematerjale.

Eriolukord kestab 1. maini, aga juba praegu on selge, et sel kuupäeval ei lõpe piirangud. Tõsiasi on, et tegelikult ei tea mitte keegi, kui pikka aega tuleb liikumispiiranguid hoida. Pole välistatud, et eriolukord võib kesta terve aasta. Aga on võimalik, et jaanipäeval võib rahvas juba ümber lõkke tantsu lüüa.

Igatahes sel aastal tuleb koolirahva kevad ja suvi teisiti. Koroonaseadus ehk eriolukorra seadusemuudatused lubavad koolidel loobuda hinnetega hindamisest. Valitsuse otsusega saavad õpetajad õiguse lapse õpitulemusi lihtsalt kiita või laita ehk anda suulise hinnangu. See on mõistlik, sest ei koolid ega lapsed polnud koduõppeks valmis. Küllap kõik annavad endast parima, aga ikkagi pole põhjust arvata, et tulemused on hinnetega võrdselt võrreldavad üle kogu riigi.

Sama tuleks teha eksamitega. Põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksameid pole sel aastal põhjust korraldada. Valitsusel tuleks sellekohane otsus teha kiiresti. Ülikoolid ja gümnaasiumid saavad õpilased vastu võtta ka valgete tunnistustega.