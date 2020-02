Galerii: Haapsalus käib suur robootikavõistlus

Praegu käib Haapsalu kultuurikeskuses suure robootikavõistluse First Lego League Lääne-Eesti eelvoor, kus osaleb 20 võistkonda üle Eesti.

Võistlus koosneb neljast osast. Žürii hindab õpilaste valmistatud robotite disaini, uurimustöös lahendatud probleeme, meeskonnavaimu ja kohapeal robotitega lahendatud ülesandeid.

Praegu on käimas robotimäng, kus robotid peavad lahendama ette antud ülesandeid 2,5 minuti jooksul.

Robotidisaini hindamine tähendab võistluse korraldaja, innovatsioonikeskuse Innokas juhi Angela Leppiku sõnul seda, et žürii vaatab, kui targalt on õpilased roboti ehitanud. „Mitu andurit või mitu mootorit robotil on, kas robot lahendab korraga mitu ülesannet või ainult ühe,” selgitas Leppik.

Samuti tutvustavad õpilased oma varem valminud uurimustööd, mis lahendab linnaruumis olevaid probleeme. Üks Innoka võistkond on lahendanud probleemi, kus joodikud istuvad pingil. Tiimi liikme Kristo Tammelehe sõnul on tegemist pingiga, mis väljub kapist pärast seda, kui on alkomeetrisse puhutud. Tiimi teine liige Sten-Hendrik Remmel lisas, et on probleemiga, kus asotsiaalsete inimeste pärast näiteks väikese lapsega ema pingile istuda ei saa, kokkupuutunud.

Haapsalu eelvooru viis paremat lähevad edasi finaalvõistlusele Tallinnas. Edasipääsejad selguvad kell 16.30.

Malle-Liisa Raigla fotod