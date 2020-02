Robootikavõistluse parim idee tuli Haapsalust

Täna Haapsalus olnud robootikavõistlusel First Lego League kuulutas võistluse peakorraldaja Ramon Rantsus parimaks innovatsiooni ideeks Haapsalu võistkonna TPJ töö, mis ei lase joobes inimestel pinkidele istuda.

Meeskonna liige Kristo Tammeleht seletas, et nende idee järgi on pink justkui kapi sees. Selleks, et pingile istuda, tuleb puhuda alkomeetrisse, pärast mida pink välja tuleb. „Kui keegi seal kaks minutit istunud ei ole, siis see pink läheb tagasi,“ ütles Tammeleht.

Selleks, et vahepealsel ajal purjus inimene pingile ei istuks, on noormehed mõelnud kaamera peale, mis uue inimese istumise fikseerib.

Tiimi teised liikmed rääkisid, et on näinud, kuidas näiteks naine väikese lapsega on tahtnud pingil jalgu puhata, kuid joodikud on seal ees.

Võistlusel osalenud Läänemaa teine võistkond nimega Innokas2 sai oma innovatsiooniidee eest Haapsalu linnavalitsuse eripreemia, mille andis üle Haapsalu aselinnapea Kaja Rootare.

First Lego League Lääne-Eesti eelvoorus tuli 20 võistkonnal tutvustada enda valmistatud robotit, võistelda sellega ning lahendada mõni linnakeskkonnas olev probleem. Samuti hindas žürii meeskonnatööd.

Tänaselt võistluselt pääses finaalvõistlusele edasi viis meeskonda, nende hulgas ka haapsallaste võistkond TPJ.

Võistluse võitis Märjamaa võistkond MNT ring.

Malle-Liisa Raigla fotod