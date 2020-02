Kolmanda Läänemaa saalijalgpalli etapi võitis võistkond Sats

1. veebruaril oli Ristil kolmas Läänemaa saalijalgpalli meistrivõistluste etapp, kus osales kuus võistkonda.

Eelnevad etapid on toimunud Haapsalu kutsehariduskeskuses ja Paliveres. Kolmandal etappil saavutas esimese koha võistkond Sats, teise Lääne-Nigula, kolmanda Haapsalu. Neile järgnesid Palivere, Läänemaa jalgpalliklubi ja Hanila.

Kogu arvestuses on esimesel kohal võistkons Sats, teisel Läänemaa jalgpalliklubi ning kolmandat, neljandat ja viiendat kohta jagavad Palivere, Haapsalu ja Lääne-Nigula, ning kuuendal kohal on Hanila. Kõige rohkem väravaid on hetke seisuga löönud Morten Saar võistkonnast Sats, kellel on kokku 17 väravat.

Viimane, otsustav etapp toimub 22. veebruaril Haapsalu kutsehariduskeskuses algusega kell 10.

Cristopher Kull, Kevin Otsus