Hiiumaa haigla hakkab insuldi saanuid ravima telesilla vahendusel

Tänases Vikerraadio saates „Huvitaja” rääkis Põhja-Eesti regionaalhaigla doktor Lilian Lääts sellest, et PERHi tütarhaiglates võetakse kasutusele telemeditsiin.

„Esimene, mille me tahame seal käima panna, on insuldi kaasaegne ravi, ehk siis rekanaliseeriv ravi trombolüüsi teel, mida mandri-Eestis on teha väga lihtne – patsient sõidutakse kiiresti haiglasse, kus on neuroloog olemas. Hiiumaa haiglas paraku neuroloogi valves ei ole ja nemad justkui ei tohiks seda protseduuri teha, mis siis selle kinni läinud veresoone lahti teeks,” kirjeldas Lääts.

Probleemi lahendab haigla telesilla teel. „Meil on Hiiumaa haiglasse pandud üles kogu videotehnika ja kui tuleb Hiiumaa kiirabile kutse insuldiga ja see info jõuab meie haiglasse, siis selleks ajaks, kui patsient jõuab Hiiumaa haiglasse, peaks siis meil olema Mustamäe haiglas neuroloog teleka taga ja hakkama kohe küsima patsiendi käest õigeid küsimusi ja tegelikult ta näeb otse patsienti ja suhtleb temaga otse,” ütles doktor Lääts. „Kogu ülevaatuse teeb ta telesilla kaudu ära ja Hiiumaa inimesed peaksid saama sama head ravi, kui kui Tallinna inimesed.”

PERHil on eraldi projekt – telemeditsiin tütarhaiglatele. Regionaalhaigla tütarhaiglad on Hiiumaa haigla, Haapsalu haigla ja Rapla haigla. „Ja pilootprojektiks valisime Hiiumaa haigla, kuna nemad on logistiliselt väga eraldatud meist,” lausus doktor Lääts.