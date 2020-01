Haapsalu noormees on aasta noorsootöötaja

Kolmapäeva õhtul pälvis Haapsalust pärit noorteühenduste esimees Roger Tibar aasta noorsootöötaja tiitli.

Tibari eestvedamisel on noorteühendusi ja osaluskogusid ühendavat katusorganisatsiooni Eesti noorteühenduste liit (ENL) suutnud käivitada koostöö paljude organisatsioonide vahel. Samuti panustab ta ENL esindajana mitmetes üleriigilistes töögruppides strateegilisse planeerimisse tehes kuuldavaks noorte hääle.

Lisaks Tibarile sai sama tiitli Pärnu noorte vabaajakeskuse noorsootöötaja Triin Mäger. Pikaajalise panuse eest noortevaldkonna arengusse sai autasu Eesti avatud noortekeskuste ühenduse superviisor Anne Õuemaa ja Eesti noorteühenduste liit.

Tallinnas Maarjamäel toimunud auhinnatseremoonial tunnustas noortevaldkonna silmapaistvamaid tegijaid haridus- ja teadusminister Mailis Reps. „Mul on hea meel, et Eestis on niivõrd palju selliseid inimesi, kes on võtnud enda südameasjaks noorte elu paremaks muuta,” ütles Reps. „Noorsootöö mõjutab otsesõnu meie kõigi heaolu – on ju tänased noored need, kelle kanda on tulevik,” lisas Reps.