Kohtunik keelas tunnistajate ütluste avaldamise

Kolmapäeval jätkus Haapsalu kohtumajas istung ehitusettevõtja üle, keda süüdistatakse dokumentide võltsimises ja 2000eurose altkäemaksu andmises endisele Nõva vallavanemale Deiw Rahumäele.

Tunnistajate ütluste kuulamine on jagatud kahele kohtupäevale, mistõttu pidasid nii kohtunik Piia Jaaksoo, prokurör Küllike Kask kui ka kohtu all oleva ettevõtja Roland Tšerkassovi kaitsjad Margus Viira ja Vahur Krinal põhjendatuks, et avalikkuse ette ei tohi tunnistajate jutt jõuda enne, kui kõik on tunnistajapingis ära käinud.

See keeld kehtib ühteviisi nii ajakirjandusele, tunnistajatele endile kui ka istungil viibinud külalistele. Nn Deiw Rahumäe kohtuistungeid on külastanud nii Pärnus kui ka Haapsalus Nõva osavallakogu liikmed Ilme Peedoson ja Kaidi Silver-Schöbe.

Prokurör Küllike Kase kutsel vastasid tema ja advokaat Margus Viira küsimustele Nõva osavallakogu liige ja Nõva kooli direktor Peeter Kallas, Nõva valla sotsiaaltöötaja Maire Koppelmaa, endine Nõva vallavanem Kalle Saar, Kersti Lõhmus, ehitusettevõtjad Vahur Kingisepp (Instflo OÜ) ja Indrek Vaine (OÜ Remondihai) ning Nõva endine vallavanem Deiw Rahumägi.

Tunnistajate ütluste kuulamine jätkub Haapsalu kohtumajas 27. jaanuaril.