Nädalavahetusel andsid päästjatele tööd tahmapõlengud ja teele kukkunud puud

11. jaanuaril kell 7.27 lendas Haapsalus Uus-Sadama tänaval asuva maja korstnast sädemeid ning põlema oli süttinud korstnas olev tahm. Päästjad kustutasid põlengu kell 8.08.

12. jaanuaril kell 13.21 said päästjad teate tulekahjust Lääne-Nigula vallas Vidruka külas. Päästjad tuvastasid tahmapõlemise korstnas ning kustutasid selle pulberkustutitega. Elanikele tehti selgitustööd kütteseadmete hoolduse vajalikkuse kohta.

Päästeamet paneb majaomanikele südamele, et kutseline korstnapühkija peab eramu kütteseadmeid hooldama vähemalt üks kord viie aasta jooksul. Vajalik on hoone küttesüsteem sisepindadele kogunenud tahmast puhastada. Väljastki tuleb kütteseade kriitilise pilguga üle vaadata, kas see on talve tervelt üle elanud või vajab pottsepa parandustöid. Päästeamet koduohutuse eestseisjana soovitab kütteseadmete hooldamine alati usaldada kutselisele korstnapühkijale või pottsepale.

12. jaanuaril kell 9.33 kukkus Vormsi vallas Kersleti külas puu teele. Päästjad eemaldasid puu teelt.

12. jaanuaril kell 9.27 teatati häirekeskusele teele kukkunud puust Lääneranna valas Ridase külas. Suur puu oli sulgenud sõidutee ning takistas sealset liiklust. Päästjad likvideerisid takistuse.