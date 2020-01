Lääne Elu paberleht laupäeval, 4. jaanuaril

Ootused ja mitteootused ehk mida toob aasta 2019

Oma ootustest alanud aastale räägivad Eesti olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles, Läänemaa rahvakultuurijuht Marju Viitmaa, põllumees Einar Pärnpuu, Saueaugu teatritalu peremees Margus Kasterpalu ja samuti Läänemaa omavalitsusjuhid.

Kullamaa kirikukell helises 100 korda

Kullamaa kultuurijuht Loit Lepalaan mängis Vabadussõja relvarahu auks orelit, kuid keegi ei kuulnud seda, sest tuul puhus orelihelid eemale.

Reportaaž: raudtee 30 aastat hiljem

Kuigi Riisipere–Haapsalu raudtee taastamisega on algust tehtud ja veidi üle kuue kilomeetri pikkune Riisipere–Turba lõik on 8. detsembrist käigus,on Turbast Haapsaluni või – nagu peaminister Jüri Ratas on igal võimalikul juhul kuulutanud – Rohukülani on veel pikk maa tulla. Vanasti oli seda kohe päris mitu jaamavahet. Seda, mis toimub mahajäetud jaamahoonetes, käis uudistamas Urmas Lauri.