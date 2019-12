Jõuluilm tuleb soe ja sombune

Jõulud tulevad valdavalt plusskraadised ja pilves ning lund võib paiguti sadada alles teise jõulupüha päeval.

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva pilves ilm ja kohati sajab vähest vihma. Mitmel pool on udu. Puhub idakaaretuul 1-6 m/s. Sooja on 2-5 kraadi. Jõululaupäeva päeval on samuti pilves ilm – ennelõunal sajab vähest vihma, pärastlõunal muutub sadu laialdasemaks. Puhub muutliku suunaga idakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 2-5 kraadi.

Kolmapäeva, esimese jõulupüha öösel on pilves ilm ja sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Sooja on 1-5 kraadi. Kolmapäeva päeval on jätkuvalt pilves ilm ning mitmel pool sajab vähest vihma. Puhub läänekaaretuul 2-8 m/s. Sooja on 2-5 kraadi.

Neljapäeva, teise jõulupüha öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja lörtsi. Puhub loodetuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi. Neljapäeva päeval on samuti pilves selgimistega ilm ning kohati võib vähest vihma, lörtsi või lund sadada. Puhub lääne- ja loodetuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi.