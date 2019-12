Apteekrid: apteegireformi tagasipööramine vähendab ravimite kättesaadavust

Riigikogus tulevad täna, 17. detsembril esimesele lugemisele ravimiseaduse muudatusettepanekud, millega valitsuskoalitsiooni nn apteegikomisjon plaanib tagasi pöörata lõppeva apteegireformi. Ettepanekute heakskiitmine toob apteegiteenuse kättesaadavuse vähenemise maapiirkondades ja tingib proviisorapteekide kadumise.

„Eestis tegutseb apteegireformi tulemusel juba üle 200 proviisorosalusega apteegi ja proviisorid on tegutsenud viimased viis aastat reformi lõpulejõudmise ootuses. Näiteks oleme astutanud kümneid uusi apteeke piirkondadesse, kus see on olnud patsientide teenindamiseks vajalik,“ ütles Eesti apteekrite liidu juhatuse esinaine Ülle Rebane. „Samuti oleme olnud aktiivsemaks pooleks suhtluses ravimite hulgimüüjatele kuuluvate apteekide tuleviku üle arutamisel. Tõsi, ketiapteegid on sisuliselt keeldunud riigikogu poolt vastuvõetud seadust täitmast ja nüüd on asutud seda jõuliselt muutma.”

Rebase sõnul on ravimite hulgimüüjad pannud kõik läbirääkimised reformi tagasipööramise ootuses pausile. „Viimased kuud on apteegiketid tegelenud ravimite kättesaadavuse kriisiga ähvardamisega ja valitsuserakondade survestamisega apteegireformi tagasipööramiseks,“ ütles Rebane. „Kinnitame, et proviisoritel on endiselt soov minna Eestis üle proviisorapteekide süsteemile ja valmisolek tagada patsientidele ravimite kättesaadavus. Maapiirkondades tagavad juba praegu apteegiteenuse kättesaadavuse enamasti just proviisorapteegid.“

Rebase sõnul vähendaks täna Riigikogus arutusele tuleva ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu heakskiitmine ravimite kättesaadavust. „Eelnõu on tugevalt kaldu ravimite hulgimüüjate poole ja annab vabad käed Eestis tegutsevate proviisorapteekide väljasuretamiseks. Kuna plaanitakse oluliselt lõdvendada apteekidele esitatavaid nõudeid, siis apteegiteenus halveneb eelkõige alla 20 000 elanikuga omavalitsustes ehk igal pool peale Tallinna, Tartu, Narva, Pärnu ja Kohtla-Järve,“ ütles Rebane. „Sõnades apteegiteenuse kättesaadavuse eest seisev eelnõu vähendab seega hoopis patsiendi jaoks teenuse kättesaadavust ja sisu.“

Eesti apteekrite liit kutsub riigikogu liikmeid hääletama täna riigikogus esimesele lugemisele mineva ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu vastu. „Kui riigikogu pöörab ravimite hulgimüüjate survel apteegireformi tagasi, siis väheneb ka apteegiteenuse kättesaadavus ja selle sisu,” nentis Rebane.

Rebane märkis, et ketiapteekide mure apteekide arvu vähenemise pärast pole siiras ja sellega hirmutatakse vaid oma tahte läbisurumiseks. „Juba enne apteegireformi vastuvõtmist tegi Eesti apteekide ühendus riigikogu sotsiaalkomisjonile ettepaneku Eesti apteegivõrgu muutmiseks, milles pakuti välja ka ca 180 apteegi sulgemist. EAÜ ettepanekus märgitakse, et riigil on valida, kas tõsta ravimite juurdehindlusmäärasid või vähendada apteekide arvu.