Lääneranna kergejõustiklased esinesid TV 10 Olümpiastardis tublilt

Üle maailma ainulaadne noorte kergejõustiku mitmevõistluse sari TV10 Olümpiastarti alustas oma 49 hooaega. Esimene vabariiklik etapp toimub laupäeval 7.detsembril Võrus. Enne seda korraldatakse igas maakonnas oma eeletapid. TV10 Olümpiastardi vanuserühmadeks on 12- ja 14-aastased sportlased. Käesoleval hooajal on vansueaastateks noorematel 2008-2009 ja vanematel 2006-2007.

Pärnumaa I etapp toimus Pärnu kergejõustikuhallis ja sellest võttis osa koguni 22 Pärnu linna ja maakonna kooli. Noori sportlasi oli võistlustules 140. Just maakonna etapid on heaks võimaluseks sportlastele, kellede koolid võistlussarja pole registreerunud, läbi normide täitmise individuaalselt vabariigi etapile jõuda. Kohe tuleb märkida, et säärased normid üle-eestilisele etapile pääsemiseks on ülikõrged ja kõrgest klassist. Näiteks Pärnumaa I etapil, kus noorematel tüdrukutel ja poistel oli kavas 60 meetri jooks ja kõrgushüpe, vanematel tüdrukutel 60 meetri jooks ja kuulitõuge, ning vanematel poistel 60 meetri jooks ja teivashüpe täideti norm vaid 14 korral.

Pärnumaa etapist võtsid osa ka Lääneranna valla kolme kooli noored. Kõik Lihula gümnaasiumi, Metsküla algkooli ja Kõmsi algkooli üheksa noorsportlast võistlesid väga tublilt.

Sellel korral jäi lastel medalivõidust nii mõnelgi alal natuke puudu. Kuid väga tugevas konkurentsis võidetud viis kohta esikaheksas ja mitmed isiklikud rekordid on maakoolide kohta tublid tulemused.

Meie noorte parim oli sellel võistlusel Lihula gümnaasiumi õpilane Carola Raud. Tütarlaste vanemas vanusegrupis saavuats ta kuulitõukes 9.92-ga väga kõrge neljanda koha. Pronksmedalist jäi puudu kolm sentimeetrit, vabariigi normist aga 48 sentimeetrit.

Kaks kuuendat kohta võitis Carola vend, nooremas vanusegrupis võistlev Karl-Robin Raud. Metsküla algkoolis õppiv noore spordipoiss jõudis 60 meetri jooksus finaali! Seal temale ajaks 9,58. Jooksu starti tuli selles vanuses koguni 49 poissi!! Seega ülitubli saavutus. Kõrgushüppes alistus sellel korral 1.15. Paar nädalat tagasi isikliku rekordi 1.30-ni viinud sportlane ei saanud suures hallis kuidagi sammu ja hüppeid klappima.

Kaks seitsmendat kohta tuli Lihula gümnaasiumi tüdrukutele. Nooremas vanusegrupis sai Radele Kanter kõrgushüppes kirja korraliku 1.15. Lisandra Neeme jooksis aga 60 meetrit ajaga 9.69. Finaalist, ehk kuue parema hulgast jäi puudu 0,03 sekundit. Nooremate tüdrukute stardis oli koguni 42 tüdrukut.

Liset Kurnim sai vanema grupi tüdrukute kuulitõukes 12.koha, tulemuseks talle 6.40. Samal kohal lõpetas kiire jooksu teinud vanema grupi Kenneth Lomp, ajaks talle 9,68. Mõlemad noored õpivad Lihula gümnaasiumis.

Helena Klimpuš jooksis vanema grupi 60 meetri jooksus ajaks 9,62. See andis Lihula gümnaasiumi tüdrukule 16.koha. Helena Caroly Kukispuu sai samas jooksu ajaga 9.95 21.koha.Tema kooliks on Kõmsi algkool.