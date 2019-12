Haapsalu jõulukuusk sai ehteks üle 300 meetri valguskette

Uuemõisa külje alt toodud Haapsalu linna jõulupuud ehivad üle 300 meetri valguskette, 20 varesepesaks ristitud valgusinstallatsiooni ja üle 100 lumehelbe, mille heegeldasid Haapsalu pitsikeskuse käsitöömeistrid.

Kuuse ehtimisega tegelenud Haapsalu Linnahoolduse juht Alo Lõps ütles, et mitu päeva kestnud etöö vilju on õhtuhämaruses juba ka katsetatud. „Näeb hea välja. Kokku hoitud millegi arvel ei ole,” ütles Lõps.

Kui varem on puu alumised oksad jäetud umbes kahe meetri kõrguselt ehtimata, siis sel aastal otsustati kuusk kogu oma kõrguses ära ehtida, et oleks ilusam vaadata. „Me väga loodame, et need kaunistused jäävad ka püsima ja keegi ei tunne vajadust endale kunstlund koju viia,” märkis Lõps.

Haapsalu jõulukuusk on sel aastal 15 meetri kõrgune. Juba mitmendat aastat valitakse puu, mille omanik on otsustanud nii või teisiti maha võtta. Tänavune kuusk kasvas elumajale liiga lähedal ja oli ka ohtlikult maja poole kaldu vajunud. „Väga tore, kui saab ühendada meeldiva kasulikuga,” märkis Lõps.

Tema sõnul on linna jõulupuu valimisel üsna iseenesest välja kujunenud mõned põhimõtted, millest alati kinni peetakse. „Sellist asja, et me lähme kuhugi metsa ja võtame maha võimalikult uhke elujõulise puu, mis võiks veel aastaid kasvada, mina ei mäleta, et oleks olnud,” ütles Lõps.

Tänavu Haapsalu lossiplatsile püsti pandud kuusk ootas kolm aastat, et temast saaks lõpuks jõulupuu. Enne seda oli ta lihtsalt ohtlik puu Alar Kruusma koduõuel.