Nõva taotleb eriõigust poes ravimeid müüa

Nõva pood tahab taotleda ravimiametilt eriõigust kaubelda lihtsamate käsimüügiravimitega.

Nõva osavallavanem Aivi Heinleht ütles läinud nädalal, et kirja terviseametile pole veel välja saadetud. Ta lisas, et esialgu pole selge, kes eriluba taotlema peaks – kas vallavalitsus, osavallakogu või poepidaja. Kui see selge, läheb kiri teele. Osavallakogu arutas asja ja leidis, et eriluba tuleb taotleda.

