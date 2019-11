Galerii: noored arutlesid Eesti tuleviku üle

Haapsalu kutseharduskeskuses on täna noorte osaluskohvik, kus 89 Läänemaa, Hiiumaa ja Saaremaa noort arutavad seitsmel teemal.

Haapsalu linnapea Urmas Sukles pani enne arutelusid noortele südamele, et nad mitte ei istuks mitu tundi soojas ruumis, vaid nende mõtetest tuleksid konkreetsed suunised omavalitusele ja riigiasutustele.

Ka noorteühenduste liidu juht Roger Tibar ütles, et arutelutulemused on vajalikud, sest Eesti loob enda strateegiat aastaks 2035 ja soovib sinna ka noorte arvamusi.

Noored arutasid kutsekoolis teemadel oskused ja töö, minu digitaalne tulevik, keskkonda ei jäta, noorte heaks, koolis õpin vaid seda, mida tulevikus teha ei oska, kas sporditulemus on probleem ning tervis ja sotsiaalkaitse.

Kokku said noored arutleda kolmel meelepärasel teemal. Esimeses ringis oli kõige populaarsemaks aruteluteemaks „Koolis õpin vaid seda, mida tulevikus teha ei oska”. Selle laua taha oli koondunud nii palju noori, et laud jäi väikseks.

Lauajuht Kaja Rüütel palus kõigil noortel öelda, kuidas teema just teda kõnetab. Noored arvasid, et õpivad koolis eluks kasutuid aineid, pigem soovivad nad õppida psühholoogiat või sotsiaalseid oskuseid. Samuti tõid noored välja hinnetele õppimise ja pärast kontrolltööd õpitu unustamise.

Üks noortest pakkus välja, et juba 5. klassis võiks noor valida endale suuna, mis teda huvitab, ja keskenduda just sellele. Selle mõtte laitis Haapsalu aselinnapea Liina Põld maha, sest nii noorena võivad soovid muutuda.

Teine noor tunnistas, et kuigi õpib humanitaarsuunal, siis valis laia matemaatika, sest ei soovi endal mõnd ust sulgeda – võib-olla muudab meelt ja siis on oskuste puudumisest kahju.

Seda, mida koolis õppima peaks, arutasid noored ka Reelika Enderi juhitud lauas „Oskused ja töö”. Samuti uuris Ender seal, millist tööd noored teha sooviksid. Noored eelistasid pigem projektipõhist tööd.

Lisaks lauataga arutamisele esines noortele Comedy Estonia ja noored mängisid mängu fish bowl. See tähendab, et seltskond inimesi arutles ringis ja kui noor tundis, et see teema teda ei huvitanud või tahtis öeldule vastuvaielda, siis vahetas parajasti arutleja välja ning asus ise tema asemele.

Malle-Liisa Raigla fotod