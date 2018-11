Täna toimub Läänemaa osaluskohvik

Täna toimub Haapsalu kutsehariduskeskuses noorte osaluskohvik, kus noored arutavad neljal teemal.

Teemadeks, mida käsitletakse, on „Potensiaal või probleem”, mis keskendub Eesti noorteühenduste liidu esimees Roger Tibar juhtimisel noorte käsitlemisele, kas probleemi või hoopis potensiaalina. Oma arutelus küsis Tibar noortelt, kas õpilane on alati süüdi. Noored arvasid, et lihtsam on õpilane süüdlaseks saada kui õpetaja.

Teine teema, mida arutatakse, on „Ekstremismist üksmeeleni”, mis keskendub Neeme Suure juhtimisel lõimumisprobleemidele. Arutati nii siinse venekeelse kogukonna lõimumist Eesti ühiskonda kui ka siia saabunud pagulaste lõimumist. Noored olid seda meelt, et mõlemat gruppi saab lõimida, kui nii sissetulnud kui ka kodukultuur end pisut tagasi tõmbavad.

Kolmanda teemana arutavad noored Jaanus Müüri juhtimisel vastandumist riikliku tähtsusega teemadel. Neljanda teemana on käsitlusel „Läänemaa 2035+”, kus Tanel Tiiseri juhtimisel arutavad noored, kuhu jõuda soovitakse.

Osaluskohvikus osalevad noored, said valida neljast teemast kolme vahel. Esimene arutelu voor kestis 45 minutit, teised kaks 40 minutit.

Osaluskohviku korraldaja Dan Taidla sõnul on osaluskohvik mõeldud 13-30aastastele noortele, kuid valdavalt olid osaluskohvikus kohal 16-19aastased õpilased. „Põhikooli lõpp ja gümnaasium,” ütles Taidla.

Osaluskohvik toimus Läänemaal juba kaheksandat korda.

Arvo Tarmula fotod