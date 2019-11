Noored arutavad täna kutsekoolis Eesti tuleviku üle

Haapsalu kutseharduskeskuses toimub täna noortele mõeldud osaluskohvik, kus noored arutavad nii piirkonna murekohtade üle kui ka Eesti tuleviku teemadel.

Osaluskohvikud toimuvad täna üle Eesti. Kohvikute idee on tuua ühise arutelulaua ümber kokku noored vanuses 13-30, noortemeelsed, otsustajad ning kohaliku elu eestvedajad.

Osaluskohvikud on osa Eesti Noorteühenduste Liidu projektist „Euroopa Noortedialoog”, mille elluviimist on toetanud Euroopa Komisjon Erasmus+ fondi vahenditest. Sellel aastal on osaluskohvikutesse valitud teemad eriliselt kaalukad ning pakuvad võimalust kaasa rääkida Eesti tuleviku teemadel. Sisendit kogutakse nii Eesti 2035 strateegia, uue perioodi noortevaldkonna arengukavaks kui ka haridusstrateegiaks. Kõrvale ei jää ka lahenduste leidmine piirkondlikele murekohtadele.

Eesti noorteühenduste liidu aseesimehe Mikk Tarrose sõnul on huvi otsustajate poolt noorte arvamusi riigi arengut toetavate plaanide loomisel kaasata on olnud väga suur. „Aastaks 2035 on enamus noortest jõudnud täiskasvanuikka, noorte kaasamine juba praegu aitab luua plaane millises riigis nad sooviksid tulevikus elada ” sõnas Mikk Tarros.

Kokku on täna üle Eesti kümme kohvikut erinevates Eesti paigades Haapsalust

Jõhvini, Tallinnast Võruni.