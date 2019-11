Monika Undo: olla soomeugrilane

Tänapäeval, mil maailm jääb globaliseerumise tõttu üha väiksemaks, on kerge kaotada oma nägu, sulanduda halli massi, lasta voolul end kaasa viia, eriti veel, kui ollakse tillukesed suurte keskel. Kipume selles virvarris unustama, et oleme soomeugrilased, väikesed küll (kokku on meid vaid 25 miljonit inimest), aga samas nii rikkad, olgu siis rikkuse näitajaks põhjapõder, saami joig, šamaanitrumm või Karjala kaljujoonised, mida kunstnik Kaljo Põllu on nimetanud Euraasia mandri põhjaosa esiajalooliste hõimude kultuurimonumendiks. Ja tehtud on suuri asju. Udmurdid on rajanud pelmeenile ausamba (udmurtide arvates on just nemad pelmeenide „leiutajad”), ö-tähe auks on püstitanud monumendi komid (komid kasutavad slaavi tähestikku, kuid sellesse on lisatud ö-täht), udmurdi memmed on vallutanud Eurovisioni lava, oleme koos hõimlastega valinud soome-ugri ilmaimesid (valituks osutusid nt hantide karupeied, maride laulupidu) jne.

