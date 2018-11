Läänela palub abi kunagiste parimate sportlaste leidmisel

Spordiliit Läänela koostab oma 90. sünnipäeva puhul raamatu, kus on kirjas kõik Läänemaa parimateks sportlasteks kuulutatud inimesed.

Läänela peasekretär Ülle Lass tuhnib raamatukogus ja otsib infot erinevate sportlaste kohta. „Üksi ei jaksa otsida, sellepärast palun kõikide abi, kes midagi teab kellestki,” ütles Lass.

Kuigi esimene Läänemaa parima sportlase tiitel ehk toonane Läänemaa kuldmedal anti välja 1938. aastal. Päris igal aastal selle aja jooksul ei ole aasta sportalse tiitlit välja antud, kuid tiitli väljaandmises olevad augud, ei pruugi Lassi sõnul veel lõplikud olla. „Auke on mul lappida kõvasti,” ütles Lass.

Samuti puudub tal igasugune informatsioon viie aasta sportlaseks tunnustatu kohta. „Mõni inimene on täiesti kadunud, ei leia informatsiooni ei spordibiograafilisest leksikonist, Google otsingust, mitte midagi, aga ometi on inimene kuulutatud maakonna parimaks sportlaseks,” ütles Lass.

132leheküljelisse raamatusse on plaanis panna kõigi aasta sportlaseks kuulutatute sünnidaatumid, kõvemad tulemused ja veel huvitavaid fakte sportlase kohta. Lisaks on 15 parima sportlasega intervjuud. Lass toob välja, et raamatus on intervjuud näiteks kergejõustliklase Eduard Püvega, noorematest vehkleja Katrina Lehise ja maletaja Ottomar Ladvaga.

Lassi sõnul on plaanis raamatut esitleda tuleva aasta veebruari teises pooles, kui toimub spordiseminar.

Sportlased, kelle kohta pole infot:

1974. aasta sportlane Reet Säinas (vehklemine, florett)

1975. aasta sportlane Helle Tudelep (kergejõustik)

1977. aasta sportlane Silvi Klaanberg (kergejõustik)

1978. aasta sportlane Merike Õunpuu (kergejõustik)

1985. aasta sportlane Raul Kõiv (purjetaja)