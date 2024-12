Kell kukkus, ära nüüd maga

Täna algas rahvahääletus selgitamaks Eesti parimaid sportlasi sel aastal- Läänemaalaste huvi on eelkõige parima naissportlase väljaselgitamisel. Pole ju kahtlust, et epeevehkleja Nelli Differt on suurfavoriit, aga tal on ka väga tugev konkurent rinnuliujuja Eneli Jefimova näol.

Mullu tunnistati Sillamäelt pärit kuldkalake Eesti parimaks, Differt sai lõpuks auväärse kolmanda koha. Muidugi võime nüüd takkajärgi ohata, et see üks torge jäi ja Pariisi olümpiamängude vehklemisrajal puudu ja Nellil libises pronksmedal lausa näppude vahelt minema.

Samas on 27. juuli Pariisi suursuguse Grand Palais’i palees paljudel huvilistel siiani eredalt meeles ja k