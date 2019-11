Elektrilevil on jäänud taastada veel 650 majapidamise elektriühendus

Elektrilevil on jäänud reede hommikuks taastada veel 650 majapidamise elektriühendus.

Pühapäeval tegi viimase kümne aasta üks suurema mõjuga torme ennekõike Lõuna-Eestis ja Viljandimaal suurt kahju elektrivõrgule. Elektrilevi on alates pühapäeva õhtust taastanud elektriühenduse 64 000 kliendile. Jäänud on veel viimaste kõige keerulisemate rikete lahendamine, mille tõttu on endiselt vooluta kokku 650 majapidamist Võrumaalt, Põlvamaalt ja Valgamaalt.

„Kõikide rikete peal käivad täna tööd elektriühenduse taastamiseks. Hommikune tagasiside rikkemeeskondadelt ja dispetšeritelt andis lootust, et suurele osale veel vooluta klientidest saame tänase jooksul elektriühenduse taastada,“ ütles Elektrilevi käiduvaldkonna juht Andres Tõnissaar.

„Helistame õhtupoolikul personaalselt kõik kodud üle, kelle elektriühenduse taastamisega läheb mingil põhjusel homse või ülehomseni. Oleme juba mitmete pikalt vooluta olnud klientidega suhelnud ja tahame jätkuvalt sidet hoida kuni normaalse olukorra taastumiseni, et kellegi mured ei jääks tähelepanuta,“ lisas ta.

Kui mõni klient, kes on endiselt vooluta, ei saanud Elektrilevi käest eile sõnumit rikke taastamise prognoosi kohta ning pole märgitud ka rikkekaardil, siis Elektrilevi palub kindlasti sellest telefoninumbrile 1343 teada anda.

„Oleme jõudnud punkti, kus elektrivarustuse taastamiseks tarbimiskohtades on vaja üha suuremat ehitamisvõimekust. Jäänud on keerulisemad ja väiksema klientide hulgaga rikked. See tähendab, et töö maht ühe rikke likvideerimiseks on suur, aga ühe rikke lahendamisega saame ühenduse taastada suhteliselt väiksele arvule klientidele,“ rääkis Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen.

Rikete kõrvaldamisega tegeleb stabiilselt üle 70 rikkemeeskonna.