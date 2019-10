Minister Kert Kingo soovitas väljaannetel oma äriplaan üle vaadata

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo (EKRE) ei näe Eesti Posti paberlehtede hinnatõusus probleemi ja soovitab pigem väljaannetel oma äriplaan üle vaadata, kirjutas Postimees.

Kingo põhjendas, et väljaannete tiraažid on aastate jooksul langenud. „Siin võibolla on see koht, kus nad ise peaksid vaatama oma ärilise tegevuse üle põhjalikult,” ütles Kingo. „Meie ülesanne on ikkagi tagada see, et inimesed saaksid tellitud ajalehed koju kätte,” lisas ta.

Eile teatas Eesti Post, et tõstab järgmisest aastast perioodika kojukannet 11,1%, mida on ajalehtede omanike meelest liiga palju.