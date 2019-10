Juhtkiri: ainult tegemisest ei piisa

Kes ei teaks vana head ütlemist, et kes ikka koera saba kergitab, kui mitte koer ise. Ettevõtjatelegi rõhutatakse kõikvõimalikel koolitustel, et enda tegemistest tuleb rääkida: selge ja kõva häälega ning enesekindlalt. See tekitab inimestes usaldust – kui julgeb oma head nime panti pannes oma kaupa kiita, ju siis on hea ka.

Võib juhtuda sedagi, et naaberettevõtja kraam on parem. Aga kuna naabrimees suunas kogu oma jõu ja aja toote lihvimisele, et see võimalikult kvaliteetne saaks ning uskus, et küll hea asi müüb end ise, ei ole kuuldused tema suurepärastest tegemistest nii kaugele levinud kui esimese ettevõtja puhul.

Nagu ütles sihtasutuse Läänemaa ettevõtluskonsultant Kersti Palmiste, tekkis ettevõtluskonkursi korraldajatel suurepärane võimalus just selle fenomeni tunnistajaks olla, kui algas Läänemaa parima toote ja teenuse ning aasta teo rahvahääletus. Kohe hakkas kasvama nende nominentide häälesaak, kes igati väljateenitud uhkusega oma konkursil osalemisest sotsiaalmeedias teada andsid ja tänulikke kliente hääletama kutsusid. Võib üsna kindlalt öelda, et eks see ole nii mistahes sotsiaalmeedias püsti pandud kampaaniaga. Kuigi üks teine ütlemine väidab, et tagasihoidlikkus on voorus, siis igal pool see ei kehti.

Teine, mida sel moel esimest korda korraldatav ettevõtluskonkurss näitas, oli, et inimesed märkavad eelkõige ikka seda, mis aitab neil oma esmavajadusi võimalikult mugavalt ja kvaliteetselt rahuldada. Nii võibki mõni tegu või toode, mis Eesti majandust mõjutab või kaugemal laineid lööb, maitsva toidukraami turuletooja kõrval hoopis märkamata jääda.

Esimene kord on ikka esimene kord ja eks korraldajad panevad sellest kogemusest üht-teist kõrva taha, et oskaks vältida võimalikke karisid järgmise aasta ettevõtluskonkurssi korraldades.