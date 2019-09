Eesti püstolivõistkond laseb Euroopa noorte võistkondlike meistrivõistluste finaalis

Juba järgmisel nädalal neljapäevast-laupäevani asuvad laskurid Budapestis tulejoonele. Võistkonda kuulub meie spordikooli õpilane Elari Tahvinov. Teised laskurid on Anastassija Moissejeva (Narva), Alina Kovaljova (Männiku) ja Kirill Lepman (Valga).

Finaali kaheksa parema hulka pääsemiseks tuli läbida katsevõistluste sõel, mis algas aasta alguse. Eesti püstolinelik võitis algrupivõistluse ja oli seejärel poolfinaalis kolmas. Seejuures jätsime finaaliukse taha meie pideva konkurendi Läti.

Budapestis toimuvas finaalis tuleb meie esindusel rinda pista Ukraina, Itaalia, Tšehhi, Leedu, Poola, Venemaa (eelmise aasta võitja) ja Ungariga (korraldaja maa).

Meie jaoks tuttavad on Poola ja Leedu, kellega kohtusime juba poolfinaalis. Tookord kaotasime napilt Leedule ja võitsime omakorda napilt Poolat. Tavapäraselt tugevad on Ukraina ja Venemaa. Alahinnata ei või Itaaliat ja Tšehhit, kes olid oma poolfinaalis kaks paremat. Ja kindlasti on üllatusvõimeline kodus võistlev Ungari. Lätlased on olnud üks kord neljandad ja üks kord viiendad. Leedukate parim koht on olnud kuues. Milline saab olema Eesti koht, ei oska prognoosida. Ootame kindlasti kõige paremat, sest kuuli lend on ettearvamatu.