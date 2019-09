Galerii: Puises peetud tänupühal jagati küladele lokulaudu

Laupäeva õhtul peeti Puise nina kultuuriküünis lõikuspidu "Koostööd valminud koostööviljad". Külad, kus koostöö sujub, said endale lokulauad, külad, kus koostöö on tärkamas, kuid vajab ühist hoolt, said endale kuusetaime. Et nad seda kuusebeebit koos hooldades phistegevuseks indu saaksid.

Kultuuriküüni oli kokku tulnud üle 200 inimese. Peomeeleolu aitasid sisse saada rahvatantsijad - Haeska segarühm ja Haapsalust Tamme Daamed.

"Rahvas tuli kokku, see on nii võrratu tunne," ütles Haapsalu linnavalitsuse kogukonnatöö spetsialist Maire Vilbas. "Nad olid ju päeval kõik oma objektidel, võõrustasid maal elamise päeva külastajaid."

Fotod: Urmas Lauri



