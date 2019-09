Ministeerium valmistub suureks perearstikriisiks

Kriisist perearstisüsteemis on räägitud kümme aastat. Nüüd tunnistavad ametnikud, et olukord läheb lähiajal veelgi hullemaks. Juba teeb sotsiaalministeerium ettevalmistusi tõeliseks kriisiks, kui pensionile jäävate tohtrite asemele enam kedagi leida ei õnnestu, vahendas Aktuaalne Kaamera.

Noorte huvi perearsti ameti vastu suurendaks kaitseväe arsti Marta Velgani arvates võimalus töötada osalise koormusega või teha tööd kõrvuti pensionile mineva tohtriga, et hiljem tema praksis üle võtta.

Martna perearst Hiie Tiisleri sõnul oleks see poolik lahendus.

„Ma olen selle üle mõelnud, aga kui see noor arst teeb pool tööd, siis kust võetakse see teine inimene, kes teise poole ära teeb,“ küsis ta.

Pensionärina on Tiisler ka ise mõelnud võimalusele töötada osalise koormusega, kuid nii sinisilmne ta ei ole, et usuks sellise arsti leidmist, kes paariks päevaks Martnasse tööle tuleb. Väiksemasse kohta perearstide leidmise osas ei ole Tiisler kuigi opitimistlik.

„Peaks olema rohkem residente, et keegi neist ikkagi tuleb, mitte just päris maale, aga vähemalt maakonnakeskustesse. Antud juhul on probleem, et Haapsallugi perearsti leida,“ rääkis ta.