Ants Laikmaa muuseumis tuleb Keiu Kuresaare näitus

Neljapäeval kell 14.00 avatab Ants Laikmaa muuseumis Keiu Kuresaar joonistuste ja pastellmaalide näituse „Vestlus ateljees”.

„Suvel, näitust ette valmistades külastasin Ants Laikmaa majamuuseumi ja mulle tundus, et selles intiimses ateljees on tõepoolest kohal ka majaperemehe enda vaimsus,” rääkis Kuresaar. „Nii toongi siia ateljeesse mõned isiklikud stuudiovisandid, et nende kaudu astuda dialoogi austatud maestro ja kunstipedagoogiga. Omavahelises vestluses saame rääkida kunstist, üle aegade ulatuvast kunstniku ja kunstipedagoogi rollist. Tähelepanelikul kuulajal on võimalik kõrva taha panna sarmika mentori näpunäiteid ja soovitusi,” tutvustas Kuresaar oma näitust.

Ants Laikmaa loomingu austajana on Kuresaar süüvinud Laikmaast kirjutatud raamatutesse, samuti Laikmaa enda kirjutatud artiklitesse. Muuhulgas on Kuresaar viinud läbi haridusprogramme 2016. aastal Kumus toimunud Laikmaa näitusel.

Kuresaar on õppinud Eesti Kunstiakadeemias klassikalist maalikunsti ja omandanud haridusteaduste magistrikraadi kunstiõpetajana.

Praegu õpetab Keiu Kuresaar kunstihuvilisi Laagris, Kohilas ja Järvakandis.

Näitus „Vestlus ateljees” on Ants Laikmaa muuseumis avatud 13. oktoobrini.