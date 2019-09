Punajalg-pistrikke on erakordselt palju

Selle nädala alguses kohtas Silma õpikoja loodusjuhendaja Marko Valker Noarootsis kahe põllu peale kokku 26 punajalg-pistrikku. Põõsaspea neemel nähti linde augusti viimastel päevadel rändamas koguni 42 ja mitmel pool Eestis on neid Valkeri sõnul kohatud suurte puntidena.

„Punajalg-pistrike invasioon ongi praegu linnuriigis kõige suurem üllatus,” ütles Valker.

Valkeri sõnul pesitsevad punajalg-pistrikud peamiselt Kesk- ja Lõuna-Euroopas. Valkeri hinnangul on noored linnud Eestisse tulnud ilmselt sooja õhuvooluga. „Üks põhjus, miks neid nii palju on, võib olla see, et kevade lõpu ja suve alguse kuumade ilmade tõttu pesitsesid nad meile lähemal. Augusti lõpus hakkasid nad liikuma, plaanisid lõuna poole tagasi minna, aga sooja õhumassi toel tulid meile,” rääkis Valker.

Punajalg-pistrikud on väikesed röövlinnud, kelle põhitoit on putukad.